Опрос | Довольны ли вы информированием на русском языке во время чрезвычайного положения?

Исследование проводит коммуникационное агентство Akkadian OÜ. Опрос является частью исследования, в ходе которого также берутся интервью тет-а-тет и в фокус-группах.

Опрос является строго анонимным и предназначен для всех иностранцев, находившихся в Эстонии в период с 12 марта по 17 мая 2020 года.

По словам одного из членов исследовательской группы коммуникационного агентства Akkadian OÜ Татьяны Лавровой, ”Чрезвычайное положение стало уникальным событием, при котором остро ощущалась потребность в информации, но ее невозможно было оперативно удовлетворить на всех языках. Министерство внутренних дел проводит исследование для выявления пробелов в информировании на русском и английском языках, чтобы в будущем общественно важная информация была более доступна для не говорящих по-эстонски людей”.

Опрос на русском языке находится ЗДЕСЬ и открыт до 27 сентября включительно.

Опрос проводится анонимно, и ни одна платформа, содействующая в распространении информации об опросе, не имеет доступа к ответам. Министерство внутренних дел благодарит всех ответивших за их вклад в улучшение информирования в Эстонии на общественно важные темы на русском и английском языках.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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