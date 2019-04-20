ОПРОС: Что думают жители Таллинна и Москвы о встрече Кальюлайд с Путиным

Что же думают жители Москвы?

Екатерина (40)

Разумеется, нужно ездить к соседям в гости. У нас так много общего, например, в сфере культуры. Но на самом деле, не все так думают, дураков везде полно. Вчера один мой знакомый сказал: ”Они же наши враги, зачем с ними встречаться”.

Дмитрий (42)

Мне кажется, что всевозможные международные визиты очень важны. Это укрепляет международные отношения. Отношения между нашими землями непростые, нужен диалог. В Эстонии же живет много русскоязычных людей.

Артем (20)

Отношусь к визиту президента Эстонии абсолютно нейтрально. Вряд ли это что-то изменит в глобальном смысле и повлияет на политическую ситуацию. Меня это особо не касается.