ОПРОС: Что думают жители Таллинна и Москвы о встрече Кальюлайд с Путиным

Delfi решил узнать, как относятся жители эстонской столицы к визиту Керсти Кальюлайд в Москву. Все опрошенные сказали, что считают правильным навещать соседей, что это важный и нужный шаг. Подробнее смотрите в видео!
Что же думают жители Москвы?
Екатерина (40)
Разумеется, нужно ездить к соседям в гости. У нас так много общего, например, в сфере культуры. Но на самом деле, не все так думают, дураков везде полно. Вчера один мой знакомый сказал: ”Они же наши враги, зачем с ними встречаться”.
Дмитрий (42)
Мне кажется, что всевозможные международные визиты очень важны. Это укрепляет международные отношения. Отношения между нашими землями непростые, нужен диалог. В Эстонии же живет много русскоязычных людей.
Артем (20)
Отношусь к визиту президента Эстонии абсолютно нейтрально. Вряд ли это что-то изменит в глобальном смысле и повлияет на политическую ситуацию. Меня это особо не касается.