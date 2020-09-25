ОПРОС | Центристская партия больше не самая популярная в Таллинне

Среди жителей Таллинна избирательного возраста Партию реформ поддерживают 35%, а Центристскую партию — лишь 20%. Еще в августе показатели в столице были другие: у реформистов 25%, а центристов — 29%, пишет ERR.

Однако данные результаты могут не отражать исход будущих муниципальных выборов, так как опрос был проведен в контексте выборов в Рийгикогу, поэтому в нем участвовали лишь люди избирательного возраста с эстонским гражданством. В муниципальных выборах может принимать участие более широкий круг людей, и есть большая доля граждан других стран и серопаспортников.

Несмотря на это, падение популярности Центристской партии в Таллинне. довольно значительное. Зато Центристская партия остается самой популярной в Ида-Вирумаа (49%) и в Центральной Эстонии (36%).