Опрос: большинство жителей Эстонии недовольны коалиционными переговорами

Всего было опрошено более 1300 человек в период с 22 по 25 марта. Из ответов следует, что переговоры единодушно поддерживают лишь сторонники EKRE (88%). Что касается центристов, то переговоры поддерживает 38% их сторонников. У Isamaa этот показатель составляет 40%.

Также у респондентов спросили, кого они хотели бы видеть на месте премьер-министра: Юри Ратаса или Каю Каллас. 38% участников опроса выступили за Каллас, 31% — за Ратаса.

Ратаса на посту премьера хочет видеть 81% сторонников центристов, 53% сторонников EKRE и 49% сторонников Isamaa.

Каллас на посту премьера хочет видеть 88% сторонников реформистов, 51% сторонников соцдемов и 49% сторонников ”Ээсти 200”. Традиционно поддержка Каллас высока среди более молодых людей и людей с более высоким уровнем образования.

Среди русскоязычных респондентов уверенную победу одержал Ратас. В премьерском кресле его хочет видеть 41% ответивших против 18% Каллас.