ОПРОС | Большинство эстоноземельцев поддерживает создание музея жертв коммунизма в Батарейной тюрьме

Социологическая фирма Norstat опросила представительную выборку из 1000 респондентов и выяснила, что 55% поддерживают (ответили ”да” или ”скорее да) создание в Эстонии музея, который будет освещать и исследовать преступления коммунистических режимов, существовавших и в других странах. Отрицательно высказались по этому вопросу всего 24%, остальные не смогли ответить. Особенно благосклонны к проекту музея молодые люди в возрасте 18-29 лет — 68% поддерживают.

Музей готовы посетить, когда он будет открыт в Батарейной тюрьме, около 65% жителей Эстонии. И здесь самые заинтересованные — это люди в возрасте 18-29 лет, из которых 75% хотят посетить музей.

В рамках исследования также выяснили, насколько важным считают жители Эстонии сохранение памяти и исследование судеб жертв оккупационных режимов Советского Союза и нацистской Германии. 75% посчитали это ”очень выжным” или ”скорее важным” и только 12% считают, что это ”сокрее не важно” или ”не важно”. Процент положительных ответов примерно одинаков во всех возрастных группах.

По словам члена правления Эстонского института исторической памяти Сергея Метлева, поддержка населения ободряет создателей музея и опрокидывает утверждение, что общество, и особенно молодежь, не хочет заниматься осмыслением тяжелого прошлого.

”Высокая поддержка и интерес среди молодых в отношении музея в Батарейной тюрьме свидетельствует о том, что исследовательская и образовательная работа в части тоталитарных режимов необходима в первую очередь для будущего, чтобы человеконенавистнические идеологии не смогли возродиться в виде новых политических режимов и вновь уничтожить нашу свободу”, — сказал Метлев.

Созданием Международного музея памяти жертв коммунизма и исследовательского центра занимается при поддержке Эстонского государства Эстонский институт исторической памяти. Задача учреждения — исследовать преступления тоталитарных режимов и рассказывать о них общественности, а также сохранять память о невинных репрессированных, которые мучались в застенках Батарейной тюрьмы и других местах заключения. В Батарейной тюрьме оккупационные власти удерживали в 1940-1991 гг. тысячи политических заключенных. До закрытия здания на реновацию там работает с мая по октябрь выставка ”Коммунизм — это тюрьма”.