ОПРОС: Более половины эстоноземельцев собираются приобрести электромобиль или уже им пользуются

Предприятия ждут от государства субсидий на приобретение электромобиля, которые обещают начать предоставлять уже с осени, кроме того имеется заинтересованность в расширении местной инфраструктуры для зарядки.

Из принявших участие в опросе 71% респондентов сообщили, что опыт управления электромобилем у них имеется. Кроме того из ответов выяснилось, что предприятия Таллинна и Харьюмаа более открыты в отношении электрических коммерческих автомобилей. Более четверти, 26% респондентов уже приобрели для предприятия электромобиль, в то же время около трети планирует его приобрести.

Подтверждение нашло и то, что более частому использованию электромобилей и принятию решения о покупке способствует государственная поддержка, более низкая цена, быстрое время зарядки аккумулятора и большее количество станций подзарядки. Государственная субсидия может стать реальностью уже нынешней осенью, так как эстонское правительство разрабатывает направленную на приобретение электромобилей меру поддержки на общую сумму 1,2 миллионов евро.

Предприятия ценят электромобили за их экологичность. На вопрос, какие самые большие преимущества электромобилей 63% респондентов отметило отсутствие выхлопных газов, а 44% считает электромобиль устойчивой инвестицией. 26% же нашло, что электромобили лучше, так как они едут быстрее.