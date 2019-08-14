14.08.2019, 09:54

ОПРОС: Более половины эстоноземельцев собираются приобрести электромобиль или уже им пользуются


rus.delfi.ee
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Nissan Leaf
Nissan LeafFoto: Hendrik Osula

Дивизион коммерческих автомобилей Volkswagen провел среди пользователей служебных автомобилей опрос ”Отношение эстонских предприятий к электрическим транспортным средствам”. 32% респондентов планирует приобрести электромобиль, а 26% ими уже пользуются.

Предприятия ждут от государства субсидий на приобретение электромобиля, которые обещают начать предоставлять уже с осени, кроме того имеется заинтересованность в расширении местной инфраструктуры для зарядки.

Из принявших участие в опросе 71% респондентов сообщили, что опыт управления электромобилем у них имеется. Кроме того из ответов выяснилось, что предприятия Таллинна и Харьюмаа более открыты в отношении электрических коммерческих автомобилей. Более четверти, 26% респондентов уже приобрели для предприятия электромобиль, в то же время около трети планирует его приобрести.

Подтверждение нашло и то, что более частому использованию электромобилей и принятию решения о покупке способствует государственная поддержка, более низкая цена, быстрое время зарядки аккумулятора и большее количество станций подзарядки. Государственная субсидия может стать реальностью уже нынешней осенью, так как эстонское правительство разрабатывает направленную на приобретение электромобилей меру поддержки на общую сумму 1,2 миллионов евро.

Предприятия ценят электромобили за их экологичность. На вопрос, какие самые большие преимущества электромобилей 63% респондентов отметило отсутствие выхлопных газов, а 44% считает электромобиль устойчивой инвестицией. 26% же нашло, что электромобили лучше, так как они едут быстрее.

60,5% респондентов считает, что в Эстонии должно быть больше станций подзарядки и 26,3% находит, что существующие станции находятся от них слишком далеко. Кроме того опрос показал, что заинтересованные в электромобилях предприятия не заинтересованы в первое время инвестировать в собственную станцию подзарядки. Несмотря на это у 13% респондентов уже есть на работе станция подзарядки, а 50% думает об этой инвестиции в будущем.

Марис Золтнерс, менеджер по продажам коммерческих автомобилей Volkswagen в странах Балтии: ”Сеть подзарядки в странах Балтии развивается и не является больше препятствием для покупки электромобиля. В странах Европейского Союза происходит прорыв и по существующим оценкам в 2025-2030 годах большинство новых автомобилей будут электрическими. Мы знаем, что многие покупатели, как частные лица, так и предприятия, ждут государственной поддержки для покупки электромобиля. Это понятное ожидание, которое в ближайшее время в Эстонии в определенной пропорции исполнится”.

На опрос отвечали члены и заинтересованные лица групп Facebook и страниц Møller Auto, Elektriautod Eestis, Eesti Kutselised Roolikeerajad, Wroomer. 34% респондентов занимаются туризмом, гостиничным бизнесом и общественным питанием, а 21% работают в области транспорта и логистики.

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