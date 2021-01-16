Опрос: более 60% жителей Эстонии готовы вакцинироваться от COVID-19

В начале января критической ситуацию считали 66% опрошенных, как и в начале декабря и ноября. Женщины больше ощущают критичность ситуации: 72% женщин и 59% мужчин считают, что неправильное поведение может привести к более масштабному распространению вируса. Большой разрыв наблюдается также между молодыми людьми и пожилыми: почти девять человек в возрасте 75 лет и старше из десяти считает распространение вируса критическим. Но в возрасте от 25 до 34 лет так считает менее шести человек из десяти.

У жителей Ида-Вирумаа чувство опасности ниже, чем в среднем по Эстонии.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!