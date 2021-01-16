Опрос: более 60% жителей Эстонии готовы вакцинироваться от COVID-19

Жители Эстонии по-прежнему считают ситуацию с распространением коронавируса критической, и 63% населения готовы вакцинироваться от COVID-19, гласят результаты исследования, проведенного на второй неделе января Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.
В начале января критической ситуацию считали 66% опрошенных, как и в начале декабря и ноября. Женщины больше ощущают критичность ситуации: 72% женщин и 59% мужчин считают, что неправильное поведение может привести к более масштабному распространению вируса. Большой разрыв наблюдается также между молодыми людьми и пожилыми: почти девять человек в возрасте 75 лет и старше из десяти считает распространение вируса критическим. Но в возрасте от 25 до 34 лет так считает менее шести человек из десяти.
У жителей Ида-Вирумаа чувство опасности ниже, чем в среднем по Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
На Земле зарождается еще один океан
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно