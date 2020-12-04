Опрос: 70% эстоноземельцев предпочитают электронную перепись населения

Большую часть необходимых для переписи населения данных Департамент статистики на этот раз соберет их государственных регистров. На вопросы, ответов на которые в регистрах нет, жителям следует ответить в ходе опроса. Согласно исследованию, 70% населения Эстонии предпочитает дать ответы по интернету. Посещения переписчика ждет 14%, а дать ответы по телефону желает 12% людей.

По словам руководителя отдела статистики населения и социальной статистики Департамента статистики Хейди Роозимяги, для сбора ответов в интернете департамент установил более высокую планку, чем ранее. ”Доля ответивших по интернету в ходе переписи населения и жилого фонда 2011 года составила 68%. На этот раз мы надеемся, что таким способом удастся собрать ответы 80% населения — это сэкономит время людям и деньги государству, а также позволит установить новый мировой рекорд”, — сообщила Роозимяги.

Для увеличения доли отвечающих по интернету больше всего придется сделать упор на оповещение жителей от 65 лет и старше, среди которых заполнить анкету в интернете предпочитает лишь 28%. ”37% людей старшего поколения желают ответить по телефону, а 32% ожидает визита переписчика. Непопулярность ответов по интернету люди чаще всего обосновывают отсутствием технических возможностей и необходимых навыков. Именно этими вопросами нам и придется активно заняться в предшествующий переписи год. Несомненную помощь окажут учебные видео, родственники и общественные библиотеки”, — добавила Роозимяги.

Большой упор при подготовке к переписи населения государство сделало и на развитие регистров, а также — упорядочивание их данных. В ходе исследования выяснилось, что подавляющее большинство жителей Эстонии (87%) готовы проверить свои данные в регистрах и внести необходимые поправки.

Квантитативный опрос населения Эстонии был проведен по заказу Департамента статистики компанией Kantar Emor. В выборку исследования были включены постоянные жители Эстонской Республики возрастом 15 лет и старше. Опрос проводился при помощи интернет- и телефонных интервью.