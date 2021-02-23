Опрос: 53% жителей Эстонии поддерживают введение жесткого карантина

Более половины жителей Эстонии считают, что в стране следует ввести такие же ограничения, которые действовали весной 2020 года, — такие данные приводятся в опубликованных во вторник результатах опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Norstat.
Введение ограничений по образцу весны прошлого года поддержали 53% респондентов, 43% высказались против, а 5% затруднились с ответом, передает RusERR.
В группе респондентов старше 50 лет и людей эстонской национальности такой карантин поддерживают более половины респондентов, а в группах младше 50 лет и неэстонской национальности - менее половины.
На вопрос об оценке действий правительства в борьбе с коронавирусом 47% ответили, что они не удовлетворены этими действиями, 46% заявили об удовлетворенности, а 7% затруднились с ответом. В декабре на аналогичный вопрос отрицательно ответили 50%, а положительно - 45% респондентов.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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