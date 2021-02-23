Опрос: 53% жителей Эстонии поддерживают введение жесткого карантина

Введение ограничений по образцу весны прошлого года поддержали 53% респондентов, 43% высказались против, а 5% затруднились с ответом, передает RusERR.

В группе респондентов старше 50 лет и людей эстонской национальности такой карантин поддерживают более половины респондентов, а в группах младше 50 лет и неэстонской национальности - менее половины.

На вопрос об оценке действий правительства в борьбе с коронавирусом 47% ответили, что они не удовлетворены этими действиями, 46% заявили об удовлетворенности, а 7% затруднились с ответом. В декабре на аналогичный вопрос отрицательно ответили 50%, а положительно - 45% респондентов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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