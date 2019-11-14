Определились все три Культурные столицы Европы 2024 года

”Эта идея удачно объединяет многие вопросы, которые мы все чаще задаем себе. Будь то устойчивое развитие, охрана природы, образование и инновации, психическое здоровье или связь между поколениями — здесь много возможностей для размышления и толкования в контексте всей Европы. Замечательно, что благодаря Культурной столице Тарту Эстония будет находится в авангарде этих дискуссий”, — добавила Яурам.

До 2024 года Европейская комиссия будет пристально следить за процессом подготовки Культурных столиц и, в случае необходимости, давать рекомендации относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять. Если все приготовления пойдут по плану, Европейская комиссия присудит Культурной столице премию Мелины Меркур в полтора миллиона евро. Эстонское государство также поддержит программу Культурной столицы Тарту, выделив ему субсидию местного самоуправления и из других источников финансирования в размере до 10 миллионов евро.

В нынешнем году Культурными столицами Европы являются итальянская Матера и болгарский Пловдив. В следующем году этот титул будут носить хорватский портовый город Риека и ирландский Голуэй. В 2021 году — Элефсина в Греции, Тимишоара в Румынии и Нови Сад в Сербии, а в 2022 году Культурными столицами будут Каунас в Литве и Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге. В 2023 году Культурной столицей станет Веспрем, Венгрия.

Более широкая цель конкурса на звание Культурной столицы — в достижении более длительного воздействия на культурную, общественную и городскую жизнь. Путь к статусу Культурной столицы способствует тому, что город становится более привлекательным как для местных сообществ, так и на международном уровне, привлекая к тому же множество туристов.