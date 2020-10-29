29.10.2020, 14:07

Определились варианты вопросов для референдума на тему брака

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фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Референдум на тему брака в Эстонии, вероятно, пройдет в конце апреля, в данный момент для двух вариантов вопроса заказана юридическая экспертизазаявил член парламентской рабочей группы по вопросам демократии Андрей Коробейник (Центристская партия).

Варианты вопросов звучат так: "Эстонская Республика признает брак только как союз мужчины и женщины?" и "В Эстонской Республике брак действует лишь в случае союза мужчины и женщины?", пишет rus.err.ee.

Коробейник сказал, что референдум не имеет юридического значения, тем не менее никто не хочет, чтобы вопрос откровенно противоречил закону.

"Юридическая оценка будет касаться того, можно ли так спрашивать. И может ли Эстония сказать, что она не признает брак, например, приехавших из Швеции женщин", — сказал Коробейник.

При этом могут возникнуть еще варианты вопросов, окончательный вариант формулировки вопросы должен появиться в ноябре, предположил Коробейник.

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