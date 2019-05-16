Определены лучшие реставраторы и отреставрированные объекты столицы в 2018 году

Вне Старого города отмечалась образцовая реставрация здания Художественной академии на углу улицы Коцебу и бульвара Пыхья, которое изначально строилось как фабричное. В Кадриорге отмечена реставрация квартирным товариществом жилого дома по ул. Вейценберга,7. Большая работа проведена по приведению находившихся в очень плохом состоянии фасадов дома 32 по Нарвскому шоссе.

За работу по приведению в порядок парков Таллинна отмечены ландшафтный архитектор Керсти Лоотус с коллегами, которые участвовали в работах к Саду косули, в Губернаторском саду и многих других местах., а также Юлле Гришаков и ее команда.

За лучший проект реставрации отмечена Хелле-Трийн Хансумяэ из ПТ "Мудел" (Mudel OÜ).

Квартирное товарищество "Копли, 38" получило премию за отреставрированные при участии города в ландшафтно ценной зоне фасады здания своего дома, квартирное товарищество "Маяка, 42" получило премию за реставрацию своего дома в стиле сталинского классицизма, два деревянных здания в "югендстиле" отреставрированы образцово на улице Лаулупео - это дома под номерами 5 и 18.

Заведующий отделом охраны памятников старины Таллинского департамента городского планирования Борис Дубовик призвал больше внимания при реставрации уделять деталям.

Таллинн ежегодно выделяет средства на субсидирование реставрации исторически ценных зданий, находящихся в частной собственности не только в Старом городе, но и в ландшафтно ценных зонах столицы, а также зданий, признанных общими планировками исторически ценными. В нынешнем году из бюджета на эти цели выделены 225 тысяч евро. Субсидии максимально до 20 тысяч евро (58% от стоимости работ при допустимых 75%) выделены были на 32 объекта. Особые субсидии предназначены на реставрацию церквей Таллинна и консервацию находящихся там памятников истории.