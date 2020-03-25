Определен победитель конкурса идей по созданию памятника Яану Кроссу

В ходе конкурса выбирали проект скульптуры, который передавал бы значение фигуры Яана Кросса как одного из выдающихся писателей Эстонии.

Председатель жюри, руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк отметил, что победившую работу отличает классическая, соответствующая выдающейся личности форма и более широкое пространственное значение, которое создает скульптор. «Расположившись на углу улиц Кулласеппа, Нигулисте и Харью, с направленным в сторону Дома писателей взглядом, где некогда располагалась комната самого писателя, скульптура создает интенсивную, значимую связь. Немаловажно с точки зрения пространственного значения и то, что неподалеку расположен памятник Эдуарду Вильде. Все это создает новую многослойность этого места, придавая новое измерение, связанное с фигурами крупных писателей», - пояснил решение жюри Фьюк.

В состав жюри входили руководитель департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдманн, литературовед Рейн Вейдеманн, архитектор Рейн Мурула, скульпторы Пауль Мянд и Яасс Каселаан, писатель Карл-Мартин Синиярв, художница и поэт Маарья Ундуск.

На конкурс было представлено 13 работ, достойными награды сочли пять из них. Вторую премию получили Март и Маргус Кадарик, третью – Мати Кармин и Тийт Труммал. Кроме того, отмечены работы Тауно Кангро и Анны Шимко, а также Ленны Куутма и Юлы Коппель.