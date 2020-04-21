21.04.2020, 13:11

Определен победитель конкурса идей памятника Георгу Отсу


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Определен победитель конкурса идей памятника Георгу Отсу
Erakogu

Конкурс идей памятника Георга Отса выиграла работа «Муза», чьими авторами стали скульпторы Ильме и Рихо Кулд, ландшафтный архитектор Кристофер Сооп (Mimikri studio ) и архитектор Отт Алвер (Arhitekt Must OÜ). Город премирует эскиз работы-победителя 10 000 евро.

По словам председателя жюри вице-мэра Вадима Белобровцева, ”Муза” выделяется как классическим подходом, так и тем, что вписывается в городское пространство.

”Художественное оформление произведения многогранно — портрет Отса комбинируется с абстрактными динамическими формами. С точки зрения городского пространства, перед зданием Национальной оперы ”Эстония” появится похожее на террасу ”собственное пространство”: место небольшой остановки, которое не умаляет величие здания Национальной оперы, но скорее выдвигает его на первый план”, — пояснил решение жюри Вадим Белобровцев.

Место для расположения памятника, которое, с одной стороны подчеркивает классическую архитектуру здания Национальной оперы в стиле югенд, и плотное и активное городское пространство с другой — стало настоящим вызовом для конкурсантов, превращая как архитектурно, так и скульптурно поиск желаемого решения в достаточно сложное задание. По этой причине жюри конкурса решило, что среди представленных на конкурс 11 работ не было ни одного эскиза, достойного второго и третьего места.

Специальной ”премией покупки” (1000 евро) жюри отметило конкурсную работу ”Баритон”, чьими авторами стали скульптор Верго Верник и архитекторы Тойво Таммик и Андрес Мяги (OÜ AB Ansambel) и ”Параллельные миры” — авторы Хиллар Викс, скульптор Айвар (Seaküla) Симсон и архитекторы Реэт Валк и Урве Контс (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo). Решения жюри было единогласным.

Георг Отс — один из известнейших и любимейших певцов в Эстонии; артист, чье творчество не утратило своей значимости даже в наше время.

”Важно, продолжить работу над эскизом, чтобы на этапе осуществления замысла авторам удалось передать сходство с Отсом как личностью; взвесить также стоит и художественные возможности для того, чтобы скульптура лучше вписывалась в современность”, — озвучил пожелания жюри вице-мэр Вадим Белобровцев.

Среди членов жюри, наряду с Вадимом Белобровцевым, были генеральный директор Национальной оперы ”Эстония” Айвар Мяэ, руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк, руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн, архитектор Михкель Тюйр, скульпторы Кирке Кангро и Эдит Карлсон и руководитель Общества Estonia Март Микк.

Исходя из введенного в стране режима чрезвычайной ситуации, публичной церемонии награждения победителей проводиться не будет. С выставкой конкурсных работ можно ознакомиться виртуально.

Для воплощения эскиза между Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и авторами работы-победителя будет заключен договор подряда.

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