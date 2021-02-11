11.02.2021, 17:50

Оппозиция в горсобрании Таллинна внесла заявление о выражении недоверия вице-мэру Калле Кландорфу

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Linnavalitsus pressikonverents
Kalle Klandorf saab linnaettevõtete nõukogudest iga kuu kõige suurema summaFoto: Priit Simson

Все четыре оппозиционные партии в городском собрании Таллинна — Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и EKRE — в четверг внесли в производство горсобрания заявление о выражении недоверия вице-мэру Калле Кландорфу. Заявление подписали 32 депутата горсобрания.

В пояснительной записке к проекту решения о выражении недоверия отмечается, что причиной внесения заявления являются многочисленные случаи надменного отношения столичной мэрии к проблемам горожан и неудовлетворительная работа нынешней таллиннской власти.

Приводим заявление оппозиции ниже:

"02.02.2021 новостная программа Reporter на Kanal 2 показала ужасающий сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации. Журналисты обратили внимание на пожилого человека и помогли женщине попасть на прием к врачу. Благодарим журналистов за это!

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В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф самоуверенно заявил, что со столичными улицами всё хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси, а не ходить по улице.

Бессердечность и равнодушие по отношению к более слабым не подобают руководителям столицы Эстонии. Город обязан обеспечить всем таллиннцам возможность пользоваться публичным пространством. Особенно это касается пожилых, а также родителей маленьких детей и людей с особыми потребностями. Улицы Таллинна сейчас не выглядят так, как должны выглядеть улицы современной европейской столицы.

Всё начинается с управления городом и с отношения власти к людям. Однопартийная власть центристов на протяжении многих лет игнорировала предложения оппозиционных депутатов об увеличении сумм, идущих на благоустройство города. Отвергались и предложения, как можно было бы повысить эффективность содержания города в чистоте. Всё это указывает на то, что проблема является системной, а не случайной. Позирование в теплое время года и за деньги налогоплательщиков на фоне парада техники удовлетворяет потребность высокооплачиваемых руководителей города во внимании, но никак не способствует решению проблем горожан.

Неудовлетворительное состояние Таллинна — это несделанная работа мэрии. Желание вице-мэра Кландорфа свалить ответственность на частных собственников или на пожилую женщину является безответственным.

Вице-мэр Кландорф отвечает за то, чтобы доверенная ему сфера была в порядке. В случае же возникновения проблем вице-мэр обязан осуществлять надзор и находить решения. Ни одну из этих функций вице-мэр не выполняет добросовестно и с душой. Более того, для того, чтобы оправдать свое бездействие, он высокомерно призвал пенсионеров ездить на такси! В связи со всем вышеизложенным представители четырех партий совместно начинают процедуру выражения недоверия вице-мэру Калле Кландорфу. Улицы должны быть в порядке. Городом должны руководить люди, которым знакомы сострадание и забота о ближних, особенно когда мы говорим о пожилых таллиннцах. Если человек не хочет работать с душой, нужно найти на его место кого-то другого. Жители Таллинна заслуживают лучшего."

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