Оппозиция размыта: соцдемы и Раймонд Кальюлайд не поддержали законопроект реформистов о переводе русских школ на эстонский язык обучения

”Это с учетом профессиональных учебных заведений. С таким знанием языка невозможно учиться на эстонском в вузе и претендовать на работу на эстонском языке, ведь предпосылкой для этого является владение языком”, — сказала Райк сегодня в Рийгикогу.

”Самой большой проблемой законопроекта реформистов является то, что его реализация не привела бы к появлению единой школьной системы, а русскоязычные школы в принудительном порядке были бы переведены на эстонский язык обучения и по сути остались бы отделены от эстонских школ. И русскоязычная учительница будет на своем ломаном эстонском говорить русскоязычным ребятам, что не понимает, почему она должна это делать. Потому что они на Тоомпеа так решили. Серьезные изменения все же нуждаются в более широком соглашении”, — отметила Райк.

Единые позиции, по ее словам, могут формироваться лишь в ходе открытых дискуссий, которых с целевыми группами проводилось слишком мало. ”Для начала мы должны заняться опасениями русскоязычных жителей, а в случае Единой школы — и опасениями эстонцев”, — пояснила она.

По словам Райк, значение родного языка для человека невозможно переоценить, помимо прочего он является основой идентитета. ”Так что нам нужно признать, что частичное сохранение сегодня преподавания предметов на русском языке — это не от дьявола. Так же как и то, что у жителей Эстонии, родным языком которых не является эстонский, есть школы на их родном языке — и пусть через десять лет их будет в Эстонии хоть десять”, –подчеркнула Райк.

В своей речи она также затронула недавно открывшуюся государственную гимназию Кохтла-Ярве, которая по своей сути является Единой школой, где эстонские и русскоязычные ребята учатся в одной школе и где и эстонский, и русский преподаются как родной язык.

”И именно Единую школу Социал-демократическая партия считает для жителей Эстонии наиболее достойным решением. Самое важное — чтобы молодежь училась в одной школе, но если ребята будут в разных углах одного класса, то такую школу можно считать провалившейся. К школе относятся как к своей, когда вместе занимаются спортом и ходят в походы. Тогда и в вузы идут вместе, а затем и на работу”, — пояснила она.

По словам Райк, Единая школа должна развиваться в Эстонии при большем согласии между общинами, чем это было перед созданием новой гимназии в Кохтла-Ярве.

Аналогично с законопроектом Партии реформ не приближает Эстонию к решению проблемы и предложение коалиционных партий разработать стратегию развития эстонского языка с 2021 года. ”Это подтверждает, что нынешнее правительство до 2021 года не готово обсуждать изменение нашей школьной системы. А 2021 год — это еще и год выборов в органы местных самоуправлений”, — подчеркнула Катри Райк.