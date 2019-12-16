Оппозиция представит во вторник в Рийгикогу заявление о недоверии Марту Хельме

Как председатель реформистов Кая Каллас, так и лидер СДПЭ Индрек Саар подтвердили Delfi, что планируют передать в Рийгикогу во вторник утром заявление о недоверии Марту Хельме.

Сегодня утром Саар и Каллас сообщили, что Март Хельме, подвергший критике финского премьера, не соответствует должности министра. Они дали премьер-министру Юри Ратасу времени до вечера, чтобы вывести из правительства Хельме. Но этого не произошло.

После совещания совета коалиции Хельме решил извиниться перед премьер-министром Финляндии. И заявил, что его неправильно поняли.

Хельме сказал, что на сегодняшней встрече руководителей коалиционных партий они прояснили свои позиции и в итоге обсуждений сочли, что несмотря на "недоразумение" и эмоциональную реакцию, разумно будет продолжить сотрудничество.

Правление Социал-демократической партии в понедельник вечером обсудило ситуацию, по оценке социал-демократов, объяснения Хельме не являются искренними, и он должен взять на себя ответственность за свои слова.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар подчеркнул, что нападки на социал-демократа Санну Марин являются атакой на важные для социал-демократов принципы.

”У людей должны быть равные возможности независимо от их пола и происхождения. Март Хельме напал на Санну Марин не только из-за ее мировоззрения, но и из-за ее пола, возраста и происхождения. Каждый работающий человек, независимо от его должности, заслуживает уважения”, — отметил Индрек Саар.