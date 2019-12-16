16.12.2019, 19:50

Оппозиция представит во вторник в Рийгикогу заявление о недоверии Марту Хельме

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Рихо Нагель
EST 9
Mart Helme
Mart HelmeFoto: Jaanus Lensment

Входящие в оппозицию Партия реформ и Социал-демократическая партия Эстонии представят, по всей видимости, завтра в производство Рийгикогу заявление о недоверии министру внутренних дел Марту Хельме.

Как председатель реформистов Кая Каллас, так и лидер СДПЭ Индрек Саар подтвердили Delfi, что планируют передать в Рийгикогу во вторник утром заявление о недоверии Марту Хельме.

Сегодня утром Саар и Каллас сообщили, что Март Хельме, подвергший критике финского премьера, не соответствует должности министра. Они дали премьер-министру Юри Ратасу времени до вечера, чтобы вывести из правительства Хельме. Но этого не произошло.

После совещания совета коалиции Хельме решил извиниться перед премьер-министром Финляндии. И заявил, что его неправильно поняли.

Хельме сказал, что на сегодняшней встрече руководителей коалиционных партий они прояснили свои позиции и в итоге обсуждений сочли, что несмотря на "недоразумение" и эмоциональную реакцию, разумно будет продолжить сотрудничество.

Правление Социал-демократической партии в понедельник вечером обсудило ситуацию, по оценке социал-демократов, объяснения Хельме не являются искренними, и он должен взять на себя ответственность за свои слова.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар подчеркнул, что нападки на социал-демократа Санну Марин являются атакой на важные для социал-демократов принципы.

”У людей должны быть равные возможности независимо от их пола и происхождения. Март Хельме напал на Санну Марин не только из-за ее мировоззрения, но и из-за ее пола, возраста и происхождения. Каждый работающий человек, независимо от его должности, заслуживает уважения”, — отметил Индрек Саар.

Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром, и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Оппозиция пыталась вынести Хельме вотум недоверия и в июне, но он провалился.

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