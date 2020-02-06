Оппозиция пожаловалась Кылварту на дурно пахнущих бездомных в общественном транспорте

Градоначальник признал, что проблема действительно существует, а глава муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич считает, что решить ее можно путем расширения полномочий и обязанностей сотрудников Муниципальной полиции и повышением гражданской активности, пишет rus.err.ee.

"Предприятие Tallinna Linnatranspordi дало своим водителям рекомендации и точные указания, как себя вести в таких ситуациях. В первую очередь водитель призывает нарушителя к порядку и просит его покинуть общественный транспорт. Если же он отказывается подчиняться, то на место вызывают охранную фирму, а в случае агрессивного поведения — полицию", — отметил мэр.

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi Денис Бородич при этом сказал, что водитель не должен выполнять функции охранника, и что у Tallinna Linnatranspordi заключен контракт с охранной фирмой, которая реагирует на конфликтные ситуации в общественном транспорте. В качестве решения проблемы он также предложил расширить права и обязанности сотрудников Муниципальной полиции, которые могли бы регулярно устраивать проверки в общественном транспорте на предмет выявления нежелательных лиц.