Оппозиция подтвердила намерение завалить парламент поправками по референдуму о браке

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Анти Пооламетса, к понедельнику, 28 декабря, ни одной поправки к законопроекту не поступило, передает rus.err.

"Трудно сказать точное число на данный момент, потому что эти поправки еще впереди, но можно сказать, что они будут исчисляться тысячами. Чтобы дать сигнал коалиции, что в данный момент это голосование не нужно. Коалиция сама загнала себя в угол", — отметил член парламентской фракции Партии реформ Ханно Певкур.

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, они намерены внести столько поправок в законопроект о референдуме, что работа над законопроектом будет невозможна, то есть Рийгикогу не сможет принять решение о проведении референдума.

Но если законопроект все-таки будет принят Рийгикогу, референдум по вопросам брака должен состояться 18 апреля.