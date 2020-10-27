Оппозиция перенесла вотум недоверия Марту Хельме на начало ноября

Глава Партии реформ Кая Каллас сообщила, что вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) переносится на следующий месяц.
Сейчас многие депутаты Рийгикогу находятся на самоизоляции в связи с коронавирусом. Партия реформ предложила созвать дистанционное заседание, но правление Рийгикогу отказалось, поэтому оппозиция перенесла важное голосование на начало ноября, чтобы на заседании могло присутствовать больше человек.
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