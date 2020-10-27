27.10.2020, 15:24

Оппозиция перенесла вотум недоверия Марту Хельме на начало ноября

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Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

Глава Партии реформ Кая Каллас сообщила, что вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) переносится на следующий месяц.

Сейчас многие депутаты Рийгикогу находятся на самоизоляции в связи с коронавирусом. Партия реформ предложила созвать дистанционное заседание, но правление Рийгикогу отказалось, поэтому оппозиция перенесла важное голосование на начало ноября, чтобы на заседании могло присутствовать больше человек.

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