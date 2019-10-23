Оппозиция: обманувшая всех Керт Кинго должна уйти с поста министра

По словам лидера социал-демократов Индрека Саара, обманувшая народ и Рийгикогу министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго должна подать в отставку, передает пресс-служба партии.

”Теперь стало известно, что Керт Кинго, выступая в понедельник перед Рийгикогу, соврала, отрицая, что она никак не связана с Яакко Вяли. К настоящему моменту выяснилось, что еще на прошлой неделе Керт Кинго подписала трудовой договор, по которому Вяли должен был стать ее советником”, — отметил Саар.

По его словам, помимо этого Кинго 14 октября на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией солгала и по поводу своего бывшего советника Вийве Аасма.

”Невозможно доверять человеку, который врет тебе прямо в лицо”, — подчеркнул Индрек Саар.

Председатель фракции реформистов Кая Каллас отметила, что ”министр Кинго неоднократно и систематично лгала, а ложь напрямую связана с вопросом доверия. Демократия же построена на доверии. Именно поэтому этот человек не подходит на должность министра”.