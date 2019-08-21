Оппозиция намерена провести голосование по вотуму недоверия Ратасу в понедельник

Реформисты приняли решение на субботнем собрании, что инициируют в связи с событиями вокруг главы полиции Эльмара Вахера внеочередное заседание Рийгикогу, на котором хотят поставить на голосование вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

Заявление о недоверии планируется сделать совместно с социал-демократами, так же как и подготовить его текст и собрать подписи.

Согласно закону, внеочередное заседание может состояться, если на месте присутствует по меньшей мере 51 парламентарий. Если на месте не будет зарегистрирован 51 депутат, заседание сразу же завершится.

В таком случае вопрос придется перенести на одно из очередных заседаний Рийгикогу. Осенняя сессия парламента начинается 9 сентября.