Оппозиция критикует бюджетные планы правительства: не видно мер по снижению зависимости от пособий ЕС

«Согласно закону, бюджет 2020 года должен быть уже составлен, но в настоящий момент не сделано и половины важных расчетов. Открытым остается и план на четыре года, который правительство приняло, указав в основном цели в числовом выражении, а не по существу», – отметил председатель специальной комиссии Юрген Лиги.

Лиги отметил, что, например, на несколько сотен миллионов евро необходимо сократить накладные расходы и инвестиционные пособия, но решение, за чей счет и каким образом, до сих пор не принято.

«Перед чиновниками была поставлена задача переписать расходы на сумму в 600 миллионов евро на счет получаемых из ЕС средств. Но не было сказано, подходят ли эти расходы под критерии дотаций и какие услуги будут предоставляться в меньшем размере. При этом очевидно, что для снижения зависимости от пособий ЕС по сути планируется двигаться в обратном направлении, – в ситуации, когда эти пособия сокращаются», – сказал Лиги.



«Расчет государственного бюджета не включает важные дополнительные расходы, например, повышение зарплат или строительство границы. Нет и подтверждений тому, что осенью поступят дополнительные средства. Правила для бюджета также не позволяют покрывать дополнительные расходы за счет займов или приватизации», – подчеркнул Лиги.

