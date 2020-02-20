Оппозиция инициировала вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной

Поводом для инициирования вотума недоверия вице-мэру, курирующему социальную сферу, стала информация о том, что Таллинн не использовал выделяемые государством деньги на поддержку нуждающихся в этом детей.

Под заявлением подписались представители четырех фракций — Партии реформ (17 человек), Социал-демократической партии (7 человек), Консервативной народной партии Эстонии (6 человек), "Отечества" (5 человек).

Всего в Таллиннском горсобрании 79 депутатов, у правящей Центристской партии 40 мест.

Голосование пройдет на внеочередном заседании горсобрания в пятницу, 28 февраля.

Вице-мэром Таллинна Бетина Бешкина стала в апреле 2019 года.