22.04.2020, 19:17

Опорный пункт МуПо в Кесклинне переехал в здание управы района


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Mupo ja noorsportlased Stroomi rannas mängu-ja spordiväljakuid kontrollimas
Mupo ja noorsportlased Stroomi rannas mängu-ja spordiväljakuid kontrollimasFoto: Tiit Blaat

Опорный пункт таллиннской Муниципальной полиции в Кесклинне, который раньше находился на Пярнуском шоссе, начиная с этой недели переехал в помещения управы района Кесклинн по адресу Нунне, 18.

Муниципальная полиция в условиях чрезвычайного положения выполняет очень важную роль по контролю за соблюдением установленных ограничений и обеспечению общественного порядка. Теперь, когда опорный пункт МуПо переехал на улицу Нунне, общение чиновников управы и МуПо будет еще более оперативным. Я хочу поблагодарить работников Муниципальной полиции, которые несмотря на то, что их нагрузка в связи с чрезвычайным положением еще больше выросла , всегда готовы пойти навстречу и открыты к сотрудничеству”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

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Задача работающих в опорных пунктах чиновников Муниципальной полиции — обращать повышенное внимание на безопасность и общественный порядок на своем участке, а также помогать горожанам решать связанные с этим проблемы.

В Кесклиннаском опорном пункте Муниципальной полиции обслуживать горожан будут главный инспектор Яанус Киви и старший инспектор Андреас-Ханнес Тамм. В будущем количество работающих в опорном пункте чиновников может увеличиться.

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