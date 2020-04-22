Опорный пункт МуПо в Кесклинне переехал в здание управы района

”Муниципальная полиция в условиях чрезвычайного положения выполняет очень важную роль по контролю за соблюдением установленных ограничений и обеспечению общественного порядка. Теперь, когда опорный пункт МуПо переехал на улицу Нунне, общение чиновников управы и МуПо будет еще более оперативным. Я хочу поблагодарить работников Муниципальной полиции, которые несмотря на то, что их нагрузка в связи с чрезвычайным положением еще больше выросла , всегда готовы пойти навстречу и открыты к сотрудничеству”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Задача работающих в опорных пунктах чиновников Муниципальной полиции — обращать повышенное внимание на безопасность и общественный порядок на своем участке, а также помогать горожанам решать связанные с этим проблемы.

В Кесклиннаском опорном пункте Муниципальной полиции обслуживать горожан будут главный инспектор Яанус Киви и старший инспектор Андреас-Ханнес Тамм. В будущем количество работающих в опорном пункте чиновников может увеличиться.