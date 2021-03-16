Операция "Весенний план": видные эстонские специалисты хотят к лету вакцинировать всю страну

Идея проста. Нехватка вакцины в Эстонии серьезная, государству самому препараты не закупить, так как оно связано общими закупками Европейского союза и самостоятельно напрямую с фармацевтическими фирмами сделки заключать не может. С другой стороны, когда спрос многократно превышает предложение, трудно заинтересовать фармацевтов лишь деньгами.

В Эстонии в дигитальном виде хранится очень много данных, касающихся здравоохранения. "Если их собрать, то это может представлять для них (производителей вакцины — ред.) интерес", — поясняет один из авторов идеи президент Эстонии (2006-2016) Тоомас Хендрик Ильвес.

Нечто подобное сделал несколько недель назад Израиль, договорившись с Pfizer-BionTech

Непосредственно перед тем, как Ильвес сделал предложение компании Johnson & Johnson, оно было 1 марта представлено премьер-министру Кае Каллас.

В обсуждении участвовали помимо главы правительства и Ильвеса также руководитель лекарственной компании The J.Molner Company Индрек Каинг, руководитель фирмы Guardtime (кибербезопасность) Айн Аавиксоо, эксперт в области кибербезопасности Дан Богданов (Cybernetica), ведущий чиновник Департамента лекарственных средств Алар Ирс, профессор Технического университета Пеэтер Росс, эксперт в цифровой сфере Киган МакБрайд и основатель компании The J. Molner Company Ясон Гренфелл-Гарднер. Все — специалисты высшей квалификации в своей области.

Проект получил амбициозное название "Весенний план" ( "Kevade Plaan”).

План предполагает начало массовой вакцинации 5 апреля. Далее есть три сценария, самый амбициозный и маловероятный из которых предполагает провести вакцинацию всей Эстонии за три дня. Второй — за две недели и третий — за два месяца. В частности, предлагается в 50 крупных центрах вакцинации делать по 100 000 прививок в день.

Насколько известно Eesti Ekspress, идею поддерживает и руководитель консультирующего правительства по вопросам борьбы с коронавирусом Научного совета Ирья Лутсар. Реакция премьера скорее осторожная.

Существенная проблема состоит в том, что сейчас неясно, какие вообще данные нужны производителю вакцины — Janssen-Cilag (дочерняя фирма компании Johnson & Johnson). Поэтому Каинг, Аавиксоо, Богданов и их товарищи сейчас проигрывают различные сценарии — как с юридической стороны, так и с точки зрения защиты данных.