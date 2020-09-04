Опера "Эстония" объявила конкурс на должность гендиректора
Совет Национальной оперы "Эстония" объявил конкурс на занятие вакантной должности генерального директора, пишет rus.err.ee.
Совет Национальной оперы "Эстония" объявил конкурс на занятие вакантной должности генерального директора, пишет rus.err.ee.
В список задач гендиректора входят достижение художественных и экономических целей, развитие организации, планирование деятельности театра и ежедневное управление.
Совет ждет мотивированных кандидатов с четким видением, высшим образованием, знанием области культуры и общими экономическими знаниями. Будет учитываться предыдущий управленческий опыт и вдобавок к эстонскому знание других иностранных языков.
Кандидатуры будут приниматься до 16 ноября.
Избранный директор приступит к своим обязанностям 1 января 2021 года. Договор будет заключен на пять лет.
Предыдущий гендиректор Айвар Мяэ руководил "Эстонией" с 2009 года и подал в отставку 27 августа.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
В самарской школе умерла одна из учениц
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
В самарской школе № 81 трагедия, девочка умерла на перемене