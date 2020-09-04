Опера "Эстония" объявила конкурс на должность гендиректора

В список задач гендиректора входят достижение художественных и экономических целей, развитие организации, планирование деятельности театра и ежедневное управление.

Совет ждет мотивированных кандидатов с четким видением, высшим образованием, знанием области культуры и общими экономическими знаниями. Будет учитываться предыдущий управленческий опыт и вдобавок к эстонскому знание других иностранных языков.

Кандидатуры будут приниматься до 16 ноября.

Избранный директор приступит к своим обязанностям 1 января 2021 года. Договор будет заключен на пять лет.

Предыдущий гендиректор Айвар Мяэ руководил "Эстонией" с 2009 года и подал в отставку 27 августа.