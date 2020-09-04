Опера "Эстония" объявила конкурс на должность гендиректора

Совет Национальной оперы "Эстония" объявил конкурс на занятие вакантной должности генерального директора, пишет rus.err.ee.
В список задач гендиректора входят достижение художественных и экономических целей, развитие организации, планирование деятельности театра и ежедневное управление.
Совет ждет мотивированных кандидатов с четким видением, высшим образованием, знанием области культуры и общими экономическими знаниями. Будет учитываться предыдущий управленческий опыт и вдобавок к эстонскому знание других иностранных языков.
Кандидатуры будут приниматься до 16 ноября.
Избранный директор приступит к своим обязанностям 1 января 2021 года. Договор будет заключен на пять лет.
Предыдущий гендиректор Айвар Мяэ руководил "Эстонией" с 2009 года и подал в отставку 27 августа.
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