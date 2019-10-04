04.10.2019, 17:30

Опавшую листву принимают станции обработки отходов. Смотрите, куда ее можно отнести


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Sügisilm Paljassaares
Sügisilm PaljassaaresFoto: Madis Veltman

Осень пришла, а значит пора доставать лопаты и убирать листья. Вот, где их можно переработать бесплатно.

Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы принимаются бесплатно таллинскими станциями обработки отходов в количестве до шести сто литровых мешков за один раз в день. Более подробная информация на портале Таллинна.

Можно также через Таллинский центр обработки отходов заказать вывоз мешков с листьями. Перевозка одного мешка обойдется в 2.25 евро плюс налог с оборота. Информация по телефону 6164000.

Если установить ящики для компостирования, то можно эти отходы компостировать на своем участке в соответствии с установленными центром правилами. Если механическая газонокосилка своим грохотом не мешает соседям, можно измельчать листву ею.Такая перемолотая листва хорошо сказывается на росте травы на газоне.

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