Опавшую листву принимают станции обработки отходов. Смотрите, куда ее можно отнести(2)
Осень пришла, а значит пора доставать лопаты и убирать листья. Вот, где их можно переработать бесплатно.
Осень пришла, а значит пора доставать лопаты и убирать листья. Вот, где их можно переработать бесплатно.
Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы принимаются бесплатно таллинскими станциями обработки отходов в количестве до шести сто литровых мешков за один раз в день. Более подробная информация на портале Таллинна.
Можно также через Таллинский центр обработки отходов заказать вывоз мешков с листьями. Перевозка одного мешка обойдется в 2.25 евро плюс налог с оборота. Информация по телефону 6164000.
Если установить ящики для компостирования, то можно эти отходы компостировать на своем участке в соответствии с установленными центром правилами. Если механическая газонокосилка своим грохотом не мешает соседям, можно измельчать листву ею.Такая перемолотая листва хорошо сказывается на росте травы на газоне.
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