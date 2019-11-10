Опасность рядом: эстонские врачи призывают мужчин в возрасте пройти обследование

”Если говорить о возможностях лечения рака простаты, то в Эстонии лечение находится на хорошем уровне и сравнимо с другими государствами Европы. В список медикаментов Больничной кассы недавно добавились новые лекарства, оплату которых компенсируют пациенту”, — отметил др Киви. ”Благодаря различным методам лечения можно повлиять даже на развитие рака на поздних стадиях. В случае с новыми медикаментами речь идет о продолжительности жизни пациента и более высоком уровне жизни”.

Больше всего др Киви беспокоится о том, что мужчины мало заботятся о своем здоровье. ”Особенно это видно на примере мужчин старшего возраста, которые очень терпеливы — они отрицают наличие проблем со здоровьем и надеются, что все пройдет само. Молодые мужчины привыкли больше следить за своим здоровьем, и это хороший знак”.

”Я советую всем мужчинам вести более здоровый образ жизни. Двигайтесь больше, ешьте полезные продукты и не курите. Помимо того, что движение полезно для здоровья, у мужчин с активным образом жизни реже диагностируют рак простаты, и болезнь протекает медленнее”, — добавил др Киви.

Мобильный диагностический кабинет клиники мужского здоровья при Тартуском университете позволяет облегчить контроль за здоровьем мужчин. В центре мобильной диагностики занимаются всеми специфическими мужскими болезнями: заболевания простаты, сексуальные расстройства, мужской переходный возраст, гипогонадизм, бесплодие, острые и хронические воспаления половой системы, все заболевания пениса и яичек и заболевания груди.

По словам др Маргуса Пунаби, важно то, что свыше 95% необходимых исследований можно провести в мобильном кабинете на месте, и пациент не должен ехать в Тарту на обследование.

Забронировать время на обследование в мобильном кабинете диагностики можно по телефону 731 9100 или 73 9323, на странице клиники или по электронной почте meestekliinik@kliinikum.ee. При бронировании через Интернет необходимо уточнить месторасположение кабинета.

Обращение к врачу по медицинской страховке предполагает наличие направления и оплаты 5 евро за визит. Мужчины без медицинской страховки и направления могут посетить врача в ходе платного визита.

Кабинет мобильной диагностики можно будет посетить с 4 по 8 ноября в Нарве, по адресу Хайгла 5, с 5 по 6 декабря в Выру по адресу Ряпина Мнт 3, а с 9 по 19 декабря в Курессааре по адресу Айа 25.

Некоторые возможные симптомы рака простаты:

- боль при мочеиспускании;

- уменьшение силы струи при мочеиспускании;

- кровь в семенной жидкости;

- слабость в ногах, боль в костях, усталость.