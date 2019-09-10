Опасность! Дома из новых блоков завода Rae Kivitehas могут обрушиться

"В рамках предыдущего случая, который был на заводе Rae Kivitehas в 2018 году, мы выявили четыре дома, в строительстве которых использовался бракованный камень", — сказала представитель департамента Анне-Май Хелемяэ.

"Поскольку со строителями этих домов сейчас идут консультации о том, как разрешить ситуацию, мы не разглашаем место нахождения домов и назначение построек — это жилье или общественные здания".

Департамент защиты потребителей и технического надзора сделал заводу Rae Kivitehas 6 сентября предписание, которое налагало запрет на продажу блоков "Magna reaplokk 190 hall" на три месяца или до момента, пока не будет подтверждено, что продукция соответствует требованиям.

Rae Kivitehas обязан выяснить покупателей блоков, произведенных 03.06.2019, а также определить строения, где эти блоки использовались в несущих конструкциях и организовать отзыв этой партии.