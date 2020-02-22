"Опасно работать!" Компания Ekovir утверждает, что жители Пыхья-Таллинна ведут себя очень агрессивно

Компания Ekovir попросила Таллиннский департамент предпринимательства позволить начинать работу в округе Копли-Тёэстузе и Мериметса-Пелгуранна на час раньше. Сейчас вывозить мусор разрешено с 6 часов утра.

Причиной, по словам представителя компании Анне Палдрок, является то, что в районе такие большие проблемы с парковкой и пробками, что они "приводят к актам насилия в отношении работников Ekovir OÜ", когда они приезжают для выполнения своей работы.

Особенно тяжелая ситуация на улицах с односторонним движением. Смещение начала работы на час раньше, как считает Палдрок, позволит гарантировать ее сотрудникам безопасную работу.

Департамент навстречу Ekovir OÜ не пошел, потому как законодательство не позволяет проводить шумные работы ранее 6 часов утра.

Как сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марге Силлаотс, сообщений о случаях насилия, связанных с вывозом мусора, полиции не поступало. У управы Пыхья-Таллинна также нет данных о наличии такой проблемы.

В любом случае, полиция рекомендует при возникновении проблем звонить участковому полицейскому или по телефону 112.