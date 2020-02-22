22.02.2020, 13:10

"Опасно работать!" Компания Ekovir утверждает, что жители Пыхья-Таллинна ведут себя очень агрессивно


Александер Пихлак
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"Опасно работать!" Компания Ekovir утверждает, что жители Пыхья-Таллинна ведут себя очень агрессивно
Rauno Volmar

Предприятие по вывозу мусора Ekovir OÜ, работающее в двух округах Пыхья-Таллинна, хотело бы начинать работу раньше, потому что местные автовладельцы, стоящие в утренних пробках, ведут себя в отношении сотрудников предприятия очень агрессивно.

Компания Ekovir попросила Таллиннский департамент предпринимательства позволить начинать работу в округе Копли-Тёэстузе и Мериметса-Пелгуранна на час раньше. Сейчас вывозить мусор разрешено с 6 часов утра.

Причиной, по словам представителя компании Анне Палдрок, является то, что в районе такие большие проблемы с парковкой и пробками, что они "приводят к актам насилия в отношении работников Ekovir OÜ", когда они приезжают для выполнения своей работы.

Особенно тяжелая ситуация на улицах с односторонним движением. Смещение начала работы на час раньше, как считает Палдрок, позволит гарантировать ее сотрудникам безопасную работу.

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Департамент навстречу Ekovir OÜ не пошел, потому как законодательство не позволяет проводить шумные работы ранее 6 часов утра.

Как сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марге Силлаотс, сообщений о случаях насилия, связанных с вывозом мусора, полиции не поступало. У управы Пыхья-Таллинна также нет данных о наличии такой проблемы.

В любом случае, полиция рекомендует при возникновении проблем звонить участковому полицейскому или по телефону 112.

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