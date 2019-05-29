Опасная статистика: почти две трети водителей занимаются посторонними делами во время езды

Зачастую водители недооценивают преодолеваемые расстояния, затрачиваемое на это время и опасности. Результаты исследования показывают присущее стилю жизни отношение, и для его изменения стоит напомнить действующие при движении опасности.

Начальник отдела рассмотрения ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк заявила, что рассеянное внимание при движении является опасностью, которая недооценивается, пока человек сам не попадёт в аварию.

”Для информационной эпохи характерно, что направление нашего внимание и сосредоточение на одной конкретной деятельности всё более затруднено. Нам чаще становится скучно, и мы в любой момент пытаемся найти для себя что-нибудь интересное, — говорит Мюрк. — Поэтому стало обычным, что на красном светофоре мы быстренько прочитываем какую-либо новость, сообщение или ищем иное занятие, поскольку кажется, что времени много”.

Мюрк сообщила, что, кроме смартфона, существует ещё множество факторов, которые затормаживают внимание. Например, сидящие на заднем сиденье дети, так называемые ”тёмные углы”, усталость, связанные со здоровьем обстоятельства. Хотя эти действия не запрещены законом, но при использовании системы hands-free, навигационного приложения, или держа в руке стаканчик кофе, вы уделяете меньше внимания дороге, и опасность попасть в аварию или создать аварийную обстановку значительно возрастает.