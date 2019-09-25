Опасная и мутирующая бактерия — в продукции известного производителя рыбы. В Эстонии уже умерло два человека

Источником двух смертей в Эстонии подозревается красная рыба дорого сорта — слабосоленые форель и лосось холодного копчения. Последний раз Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил данную бактерию в начале августа, а зараженные ею упаковки вышеупомянутых товаров продавались в Maxima XXX в Хааберсти.

Maxima получила предписание убрать товар из продажи. В магазине вывесили плакат об отзыве продукции. Но с большой долей вероятности бактерия не исчезла с самого производства.

Производитель уверен в безопасности продукции на "тысячу процентов"



Содержащая опасную бактерию продукция принадлежит рыбному производителю M.V. Wool. Департамент подозревает, что опасная бактерия закрепилась в этом рыбном производстве и предприятие не может от нее избавиться.

Что еще хуже, используемые для очистки производственных помещений химикаты и добавляемые в продукцию консерванты вызывают у бактерии стресс и она может из-за этого мутировать.

Ветеринарно-пищевой департамент даже взвешивает возможность того, чтобы приказать M.V. Wool частично или полностью прекратить производство.

Однако это историю можно представить и в другом ключе: успешное предприятие стало жертвой давления со стороны государства. Владелец M.V. Wool Мати Ветевоол заявил Eesti Ekspress, что продукция его производства полностью безопасна: "Абсолютно! Сто процентов! Тысяча процентов! Я сам ем продукцию своей фирмы!"

Sven Arbet

"Мы сделали все, что нам предписали. Производство идеально чистое", — говорит Ветевоол. Он считает, что листериоз появляется в продукция не из-за производства — бактерия приходит к ним вместе с рыбой, которая закупается в Норвегии и Финляндии. Ее якобы обнаружили в рыбе обоих производителей и сообщили им об этом.

По его словам, предприятие оповестило об этом департамент, но они отказались рассылать предупреждение. " Ветеринарно-пищевой департамент все ищет листериоз в нашей продукции, но не хочет отыскать первоисточник!" — уверен Ветевоол.

Поэтому Ветевоол уверен — департамент и его глава Олев Калда притесняют предприятие. Он даже называет это "преступным притеснением", а связывать его предприятие со смертями — полный абсурд.

Департамент: наша задача — предотвращение



Ветеринарно-пищевой департамент признает, что прямую связь между смертями и производителем провести сложно, так как для этого необходимы доказательства, вроде продукции предприятия в холодильнике погибших. Однако тип бактерии тот же, поэтому нужно быть особенно осторожными.

Кроме того, M.V. Wool не использует в производстве, как заведено у других производителей, подавляющие листериоз вещества. Ветевоол защищает подобное решение тем, что эти вещества также ядовиты, только их влияние на организм проявляется позже: "Это убивает через 20 лет!"

Согласно европейским нормам, в каждом грамме рыбы может быть до 100 единиц листериоза — Брюссель признал такую продукцию полностью безопасной для человека. Начиная с апреля M.V. Wool сделал целых 643 пробы продукции. Ветевоол утверждает, что его продукция не превысила дозволенную норму.

Ветеринарно-пищевой департамент же утверждает, что не все пробы были сделаны правильно, а восемь из них оказались положительными на содержание листериоза. Поэтому лучше, как говориться, перебдеть, чем потом сожалеть.

"Наша задача — предотвращение", — подчеркивает департамент.

Мнение потребителей же отражают продажи. Доверие покупателя очень сложно выиграть, но потерять — проще простого.