Опасная и мутирующая бактерия — в продукции известного производителя рыбы. В Эстонии уже умерло два человека

По словам Ветеринарно-пищевого департамента, в продукции M.V. Wool есть очень опасная бактерия, которая мутирует и становится еще более заразной. Производитель же утверждает, что его продукция — чистая и безопасная, а его просто атакуют чиновники. Тем временем в Эстонии из-за нее уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина.
В прошлом году в Харьюмаа от листериоза скончались два человека, а еще четверо заразившихся побороли инфекцию. Это значит, что болезнь редкая — всего 6 заразивших, но при этом довольно опасная — умер каждый третий. Исследования показали, что причиной смерти двух эстоноземельцев стал один и тот же тип бактерии, из-за которого в ЕС скончались еще три человека.
Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Термотолерантность, психрофильность и другие особенности биологии листерий обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, пишет Википедия.
Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).
Источником двух смертей в Эстонии подозревается красная рыба дорого сорта — слабосоленые форель и лосось холодного копчения. Последний раз Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил данную бактерию в начале августа, а зараженные ею упаковки вышеупомянутых товаров продавались в Maxima XXX в Хааберсти.
Maxima получила предписание убрать товар из продажи. В магазине вывесили плакат об отзыве продукции. Но с большой долей вероятности бактерия не исчезла с самого производства.
Производитель уверен в безопасности продукции на "тысячу процентов"
Содержащая опасную бактерию продукция принадлежит рыбному производителю M.V. Wool. Департамент подозревает, что опасная бактерия закрепилась в этом рыбном производстве и предприятие не может от нее избавиться.
Что еще хуже, используемые для очистки производственных помещений химикаты и добавляемые в продукцию консерванты вызывают у бактерии стресс и она может из-за этого мутировать.
Ветеринарно-пищевой департамент даже взвешивает возможность того, чтобы приказать M.V. Wool частично или полностью прекратить производство.
Однако это историю можно представить и в другом ключе: успешное предприятие стало жертвой давления со стороны государства. Владелец M.V. Wool Мати Ветевоол заявил Eesti Ekspress, что продукция его производства полностью безопасна: "Абсолютно! Сто процентов! Тысяча процентов! Я сам ем продукцию своей фирмы!"
"Мы сделали все, что нам предписали. Производство идеально чистое", — говорит Ветевоол. Он считает, что листериоз появляется в продукция не из-за производства — бактерия приходит к ним вместе с рыбой, которая закупается в Норвегии и Финляндии. Ее якобы обнаружили в рыбе обоих производителей и сообщили им об этом.
По его словам, предприятие оповестило об этом департамент, но они отказались рассылать предупреждение. " Ветеринарно-пищевой департамент все ищет листериоз в нашей продукции, но не хочет отыскать первоисточник!" — уверен Ветевоол.
Поэтому Ветевоол уверен — департамент и его глава Олев Калда притесняют предприятие. Он даже называет это "преступным притеснением", а связывать его предприятие со смертями — полный абсурд.
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Департамент: наша задача — предотвращение
Ветеринарно-пищевой департамент признает, что прямую связь между смертями и производителем провести сложно, так как для этого необходимы доказательства, вроде продукции предприятия в холодильнике погибших. Однако тип бактерии тот же, поэтому нужно быть особенно осторожными.
Кроме того, M.V. Wool не использует в производстве, как заведено у других производителей, подавляющие листериоз вещества. Ветевоол защищает подобное решение тем, что эти вещества также ядовиты, только их влияние на организм проявляется позже: "Это убивает через 20 лет!"
Согласно европейским нормам, в каждом грамме рыбы может быть до 100 единиц листериоза — Брюссель признал такую продукцию полностью безопасной для человека. Начиная с апреля M.V. Wool сделал целых 643 пробы продукции. Ветевоол утверждает, что его продукция не превысила дозволенную норму.
Ветеринарно-пищевой департамент же утверждает, что не все пробы были сделаны правильно, а восемь из них оказались положительными на содержание листериоза. Поэтому лучше, как говориться, перебдеть, чем потом сожалеть.
"Наша задача — предотвращение", — подчеркивает департамент.
Мнение потребителей же отражают продажи. Доверие покупателя очень сложно выиграть, но потерять — проще простого.
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