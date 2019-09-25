Опасная и мутирующая бактерия — в продукции известного производителя рыбы. В Эстонии уже умерло два человека

По словам Ветеринарно-пищевого департамента, в продукции M.V. Wool есть очень опасная бактерия, которая мутирует и становится еще более заразной. Производитель же утверждает, что его продукция — чистая и безопасная, а его просто атакуют чиновники. Тем временем в Эстонии из-за нее уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина.
В прошлом году в Харьюмаа от листериоза скончались два человека, а еще четверо заразившихся побороли инфекцию. Это значит, что болезнь редкая — всего 6 заразивших, но при этом довольно опасная — умер каждый третий. Исследования показали, что причиной смерти двух эстоноземельцев стал один и тот же тип бактерии, из-за которого в ЕС скончались еще три человека.
Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Термотолерантность, психрофильность и другие особенности биологии листерий обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, пишет Википедия.
Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).
Источником двух смертей в Эстонии подозревается красная рыба дорого сорта — слабосоленые форель и лосось холодного копчения. Последний раз Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил данную бактерию в начале августа, а зараженные ею упаковки вышеупомянутых товаров продавались в Maxima XXX в Хааберсти.
Maxima получила предписание убрать товар из продажи. В магазине вывесили плакат об отзыве продукции. Однако бактерия из товаров данного производителя никуда не пропала.
Содержащая опасную бактерию продукция принадлежит рыбному производителю M.V. Wool.
Новость дополняется.
За что советские женщины ненавидели жену Горбачева
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
В Югре мужчина бросил спутницу медведю и убежал