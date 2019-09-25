Опасная и мутирующая бактерия — в продукции известного производителя рыбы. В Эстонии уже умерло два человека

В прошлом году в Харьюмаа от листериоза скончались два человека, а еще четверо заразившихся побороли инфекцию. Это значит, что болезнь редкая — всего 6 заразивших, но при этом довольно опасная — умер каждый третий. Исследования показали, что причиной смерти двух эстоноземельцев стал один и тот же тип бактерии, из-за которого в ЕС скончались еще три человека.

Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Термотолерантность, психрофильность и другие особенности биологии листерий обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, пишет Википедия.

Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).