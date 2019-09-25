25.09.2019, 09:35

Опасная и мутирующая бактерия — в продукции известного производителя рыбы. В Эстонии уже умерло два человека

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
EST

По словам Ветеринарно-пищевого департамента, в продукции M.V. Wool есть очень опасная бактерия, которая мутирует и становится еще более заразной. Производитель же утверждает, что его продукция — чистая и безопасная, а его просто атакуют чиновники. Тем временем в Эстонии из-за нее уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина.

В прошлом году в Харьюмаа от листериоза скончались два человека, а еще четверо заразившихся побороли инфекцию. Это значит, что болезнь редкая — всего 6 заразивших, но при этом довольно опасная — умер каждый третий. Исследования показали, что причиной смерти двух эстоноземельцев стал один и тот же тип бактерии, из-за которого в ЕС скончались еще три человека.

Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Термотолерантность, психрофильность и другие особенности биологии листерий обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, пишет Википедия.

Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).

Источником двух смертей в Эстонии подозревается красная рыба дорого сорта — слабосоленые форель и лосось холодного копчения. Последний раз Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил данную бактерию в начале августа, а зараженные ею упаковки вышеупомянутых товаров продавались в Maxima XXX в Хааберсти.

Maxima получила предписание убрать товар из продажи. В магазине вывесили плакат об отзыве продукции. Однако бактерия из товаров данного производителя никуда не пропала.

Содержащая опасную бактерию продукция принадлежит рыбному производителю M.V. Wool.

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