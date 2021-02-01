Онлайн-среда Налогово-таможенного депаратмента вышла из строя

На странице e-MTA стоит сообщение, что в ее работе могут сейчас возникать неполадки. Департамент извиняется перед пользователями.

На данный момент выясняется причина неполадок. Когда будет ясна причина, поступит и информация о том, когда восстановится работа e-MTA.