01.02.2021, 12:38

Онлайн-среда Налогово-таможенного депаратмента вышла из строя


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Maksu- ja Tolliamet
Pilt on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

На данный момент невозможно использовать онлайн-среду Налогово-таможенного депаратмента e-MTA.

На странице e-MTA стоит сообщение, что в ее работе могут сейчас возникать неполадки. Департамент извиняется перед пользователями.

На данный момент выясняется причина неполадок. Когда будет ясна причина, поступит и информация о том, когда восстановится работа e-MTA.

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