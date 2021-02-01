01.02.2021, 12:38
Онлайн-среда Налогово-таможенного депаратмента вышла из строя
На данный момент невозможно использовать онлайн-среду Налогово-таможенного депаратмента e-MTA.
На данный момент невозможно использовать онлайн-среду Налогово-таможенного депаратмента e-MTA.
На странице e-MTA стоит сообщение, что в ее работе могут сейчас возникать неполадки. Департамент извиняется перед пользователями.
На данный момент выясняется причина неполадок. Когда будет ясна причина, поступит и информация о том, когда восстановится работа e-MTA.
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