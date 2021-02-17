ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском языке: закрытие школ и свободные больничные койки

"Ситуация выходит на новый уровень. За сегодняшний день добавилось 811 случаев, в больницах 507 человек на лечении от коронавируса. Это не радует. Сейчас самые высокие показатели за все время. 8600 человек сейчас болеют коронавирусом", — доктор начал Аркадий Попов.

"Мне приходится активно вмешиваться в распределение позитивных пациентов. Уже с прошлой недели нам не хватало коек в Восточно-Таллиннской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице. Многих ковид-позитивных отправляли на лечение в Западно-Таллиннскую больницу", — добавил Попов.

По его словам, сейчас идет активное обсуждение и планирование распределения пациентов. "Ситуация серьезная. Надвигаются школьные каникулы. В прошлый раз после каникул был всплеск заболеваемости. Многие поехали отдыхать за рубеж", — вспомнил он. К тому же, как отметил Попов, сейчас в Европе находят новые штаммы вирусы.

Попов советует перевести работников на удаленную работу, использовать маски в помещениях. Также советует государству задуматься, как можно обезопасить население.





В пресс-конференции примут участие вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Будет дополнено.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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