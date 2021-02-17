ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском языке: закрытие школ и свободные больничные койки
Сегодня в 13 часов состоится пресс-конференция по итогам заседания таллиннской горуправы. Смотрите видео!
Сегодня в 13 часов состоится пресс-конференция по итогам заседания таллиннской горуправы. Смотрите видео!
"Ситуация выходит на новый уровень. За сегодняшний день добавилось 811 случаев, в больницах 507 человек на лечении от коронавируса. Это не радует. Сейчас самые высокие показатели за все время. 8600 человек сейчас болеют коронавирусом", — доктор начал Аркадий Попов.
"Мне приходится активно вмешиваться в распределение позитивных пациентов. Уже с прошлой недели нам не хватало коек в Восточно-Таллиннской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице. Многих ковид-позитивных отправляли на лечение в Западно-Таллиннскую больницу", — добавил Попов.
По его словам, сейчас идет активное обсуждение и планирование распределения пациентов. "Ситуация серьезная. Надвигаются школьные каникулы. В прошлый раз после каникул был всплеск заболеваемости. Многие поехали отдыхать за рубеж", — вспомнил он. К тому же, как отметил Попов, сейчас в Европе находят новые штаммы вирусы.
Попов советует перевести работников на удаленную работу, использовать маски в помещениях. Также советует государству задуматься, как можно обезопасить население.
Вадим Белобровцев рассказал про вакцинацию учителей. "Процесс вакцинации учителей и работников школ начался сегодня. На сегодняшний день о желании вакцинироваться сообщили около 3000 работников муниципальных образовательных учреждений. Это примерно каждый второй.
В СМИ мы слышим, что в русских школах желание вакцинироваться меньше. Стоит учитывать средний возраст учителей, работающих в русскоязычных школах — он выше, чем в эстоноязычных. Как известно, вакцина Astrazenca не рекомендуется людям старше 65 лет. Плюс во многих школах, например, Ласнамяэ, многие переболели коронавирусом. Таким образом им не нужно прививаться", — пояснил вице-мэр.
Белобровцев считает, что людям нужно предоставить возможность выбирать вакцину самостоятельно. Тогда вакцинированных будет больше. Школы и больницы сами решат, где будет происходить вакцинация — в школе, больнице или в Центрах семейных врачей. Вакцинация будет проходить и на каникулах.
"Мы рекомендуем всем работникам сферы образования вакцинироваться, если это не противопоказано. Вакцинирование — это защита самих работников, также их близких и учеников. Повторю, вакцинирование процесс добровольный, мы не будем никогда принуждать", — добавил он.
Будет дополнено.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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