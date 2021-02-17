ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском языке: закрытие школ и свободные больничные койки

"Ситуация выходит на новый уровень. За сегодняшний день добавилось 811 случаев, в больницах 507 человек на лечении от коронавируса. Это не радует. Сейчас самые высокие показатели за все время. 8600 человек сейчас болеют коронавирусом", — доктор начал Аркадий Попов.

"Мне приходится активно вмешиваться в распределение позитивных пациентов. Уже с прошлой недели нам не хватало коек в Восточно-Таллиннской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице. Многих ковид-позитивных отправляли на лечение в Западно-Таллиннскую больницу", — добавил Попов.

По его словам, сейчас идет активное обсуждение и планирование распределения пациентов. "Ситуация серьезная. Надвигаются школьные каникулы. В прошлый раз после каникул был всплеск заболеваемости. Многие поехали отдыхать за рубеж", — вспомнил он. К тому же, как отметил Попов, сейчас в Европе находят новые штаммы вирусы.

Попов советует перевести работников на удаленную работу, использовать маски в помещениях. Также советует государству задуматься, как можно обезопасить население.

Вадим Белобровцев рассказал про вакцинацию учителей. "Процесс вакцинации учителей и работников школ начался сегодня. На сегодняшний день о желании вакцинироваться сообщили около 3000 работников муниципальных образовательных учреждений. Это примерно каждый второй.

В СМИ мы слышим, что в русских школах желание вакцинироваться меньше. Стоит учитывать средний возраст учителей, работающих в русскоязычных школах — он выше, чем в эстоноязычных. Как известно, вакцина Astrazenca не рекомендуется людям старше 65 лет. Плюс во многих школах, например, Ласнамяэ, многие переболели коронавирусом. Таким образом им не нужно прививаться", — пояснил вице-мэр.

Белобровцев считает, что людям нужно предоставить возможность выбирать вакцину самостоятельно. Тогда вакцинированных будет больше. Школы и больницы сами решат, где будет происходить вакцинация — в школе, больнице или в Центрах семейных врачей. Вакцинация будет проходить и на каникулах.

"Мы рекомендуем всем работникам сферы образования вакцинироваться, если это не противопоказано. Вакцинирование — это защита самих работников, также их близких и учеников. Повторю, вакцинирование процесс добровольный, мы не будем никогда принуждать", — добавил он.