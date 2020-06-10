10.06.2020, 10:56
ОНЛАЙН | Пресс-конференция: мэр и вице-мэры о влиянии коронакризиса на столицу(1)
Сегодня в 11 часов состоится пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке. В ней примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев. Смотрите онлайн-трансляцию!
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Жириновский требует 12 лет колонии для Ефремова
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
ДТП с Ефремовым превратили в шоу. Примаков молчать не стал