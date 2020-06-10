10.06.2020, 10:56

ОНЛАЙН | Пресс-конференция: мэр и вице-мэры о влиянии коронакризиса на столицу

 (1)
EST

Сегодня в 11 часов состоится пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке. В ней примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев. Смотрите онлайн-трансляцию!

RusDelfi сделает краткий пересказ высказываний чиновников.

Читайте также: