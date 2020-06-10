10.06.2020, 10:56
ОНЛАЙН | Пресс-конференция: мэр и вице-мэры о влиянии коронакризиса на столицу(1)
Сегодня в 11 часов состоится пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке. В ней примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев. Смотрите онлайн-трансляцию!
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