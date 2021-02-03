ОНЛАЙН | Пенсионеры на такси и "Народный бюджет". Пресс-конференция Таллинна на русском языке

"Сегодня было принято не просто стратегическое, а историческое решение — Таллинн восстанавливает свои позиции в Talinna Vesi AS. Решение, принятое 20 лет, продать предприятие — обращено вспять. Город снова становится основном собственником Tallinna Vesi AS", — заверил мэр Таллинна Кылварт.

Городу будет принадлежать 52%. "Мы привлекаем партнера, чтобы частично разделить финансовую нагрузку. Также, чтобы получить необходимую компетенцию по обслуживанию", — добавил он.

По словам мэра, бывший владелец предприятия захотел выйти из эстонского рынка. "Такие предприятия являются лакомым кусочком для фондов, так как приносят много прибыли. Мы перекупили Tallinna Vesi, чтобы избежать возможных рисков — в случае, если новый владелец ставил бы целью только получать прибыль".

Столичный мэр обещал не повышать тарифы. "Цены на воду в Таллинне одни из самых низких по Эстонии. Вдобавок вода одна из самых чистых", — заверил Кылварт.

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