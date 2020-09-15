ОНЛАЙН | Касса по безработице отвечает читателям RusDelfi

Касса по безработице отвечает на вопросы читателей

У меня один вопрос : какие меры наказания для работодателей / фирм , которые сокращают своих работников и нарушают закон по выплатам при сокращении, нарушают закон по выплатам на протяжении рабочего стажа ? Ведь пока работник работает - он молчит. Если работник начинает задавать вопросы , и требовать выплаты по закону - он оказывается на улице. И самый удобный сейчас повод - COVID. Это вопрос к Трудовой инспекции, трудовое право – их тема.

Я владелица и работник турфирмы, в связи со сложившейся ситуацией, у меня сейчас практически нет работы. Могу я встать на биржу для поиска работы на не полный рабочий день? Есть ли какие-то еще возможности у меня?Если Вы являетесь также членом правления фирмы, то Вы можете зарегистрироваться в качестве безработного, если соответствуете двум условиям:1) не получаете за свою деятельность в качестве члена правления оплату и2) у Вас есть право на страховое возмещение по безработице (Ваш страховой стаж составляет не менее 12 месяцев за последние 3 года, и Ваши трудовые отношения не были закончены по собственному желанию, по вине работника или по соглашению сторон).Если одно из условий не выполнено, то член правления не может зарегистрироваться в качестве безработного. Для кассы по безработице не имеет значения, ведет ли коммерческое товарищество деятельность или нет, мы смотрим только данные, касающиеся самого человека, который желает зарегистрироваться в качестве безработного. То есть сначала мы смотрим в Коммерческом регистре, получает ли член правления плату за свою деятельность, и потом в Регистре трудовых отношений, работал ли человек по трудовому договору (или другому обязательственно-правовому договору, который дает право на страховое возмещение) и достаточно ли у него страхового стажа. В этом случае, если Вы являетесь членом правления и работали в своей фирме по трудовому договору и сократили себя, и если Вы соответствуете двум вышеприведенным условиям, то у Вас есть право и на статус безработного, и на страховое возмещение по безработице.

Борьба с зарплатой в конверте: кто принял закон , что отвечает и работник ? Какой нормальный человек хочет получать зарплату в конверте ? А если работник не согласен - на улицу .Темой зарплат в конверте занимается Налогово-Таможенный департамент.

Как определяется коэффициент нетрудоспособности человека? Насколько правильно выплачивается пенсия по нетрудоспособности? Ведь очень многие получают, как дополнительный заработок и работают в полную силу. Сколько денег теряет государство. А тот, кто не знает, как доработать до пенсии, получить ее не может?С 2016 года в результате реформы трудоспособности Касса по безработице оценивает насколько человек трудоспособен и какую работу он может выполнять. Человек признается трудоспособным, когда состояние его здоровья не препятствуют выполнению работы. Частичная трудоспособность у человека тогда, когда выполнение работы частично нарушено по причине состояния здоровья человека и вытекающих из него причин. Отсутствие трудоспособности определяется тогда, когда человек не может выполнять работу по причине своего состояния здоровья и вытекающих из него причин. Также в результате реформы не выплачиваются пенсии по нетрудоспособности, а Касса по безработице выплачивает пособие на трудоспособность. Человек с пониженной трудоспособностью является полноправным участником рынка труда и может работать. Пособие на трудоспособность не является дополнительным заработком, это пособие направлено на то, чтобы человек, исходя из особенностей состояния своего здоровья, мог поддерживать свою трудоспособность. Если доход за месяц, предшествующий получению пособия на трудоспособность, превысит 90-кратный размер действующей дневной ставки, то размер пособия пересчитывается и уменьшается. Пример расчета приведен на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/reforma-trudosposobnosti/razmer-posobiya-na-trudosposobnost-i-perehodnyy-period