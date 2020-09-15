ОНЛАЙН | Касса по безработице отвечает читателям RusDelfi

Касса по безработице отвечает на вопросы читателей

Почему ФИЕ, чтобы получить возможность пойти на курсы от кассы по повышению квалификации или переобучению , нужно обязательно закрыть свою деятельность и встать на учёт безработным. Выгоднее же меня просто научить, чем тратить дополнительные деньги на выплату мне пособия Потому что если у ФИЕ не приостановлена деятельность, то он не может зарегистрироваться в качестве безработного. Активный предприниматель физическое лицо не является безработным, так как он ведет деятельность/работает. Деятельность кассы по безработице основывается на Законе об услугах и пособиях рынка труда.

Устроился в одну фирму работать этим летом.Заключил простой договор. Договор начал действовать с 1 июня.С испытательным сроком в 2 месяца.Испытательный срок уже прошел. Сам договор действует до 30.10.20 Я отработал 3 месяца, из них 2 последних в Финляндии.Сейчас сижу 2 недели дома, работу больше не предлагают ни в Финляндии, ни в Эстонии. Звоню им регулярно-работы пока нет. 1.Допустим я сам увольняюсь с 1 октября. Они мне обязаны заплатить неиспользованные отпускные! Как они точно считаются? 2.если я увольняюсь(уже не на испытательном сроке),они могут меня до 30 дней просить отработать?(хотя работы и так нет) 3.Реально ли получить в моем случае(работы нет и договор закончится 30.10.20) курсы от Кассы по безработице, если я сам уволюсь 01.10.20? Вопросами трудовых отношений и трудового права занимается Трудовая инспекция. Каждый человек, у которого нет работы, может зарегистрироваться в качестве безработного независимо от того, по какой причине закончились его трудовые отношения. От причины окончания трудовых отношений, страхового стажа и периода работы зависит то, какие пособия или возмещения Вам назначат. Услуги кассы по безработице, в т.ч. и курсы, доступны для всех зарегистрированных безработных, если они направлены на повышение квалификации, получение навыков, являются обоснованными и помогут безработному в поиске работы.

Почему если по старому закону пенсия была одна сумма - каждый месяц, то теперь человек в среднем теряет 50 евро в год, так как выплата идет по дням, такое чувство что в Эстонии никто не знает законы арифметики. Пенсия годовая получаемая при старом законе почему-то не равна годовой пенсии, получаемой при новом законе. Почему инвалидов наказывают деньгами? Вопросами пенсионных начислений занимается Департамент социального страхования. Если вопрос о пособии на трудоспособность, которое выплачивает Касса по безработице, то действующая дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро, согласно которой пособие за один календарный день составляет:в случае частичной трудоспособности 57% от действующей дневной ставки пособия (8,4873 евро в день, приблизительно 254,62 евро в месяц);в случае отсутствия трудоспособности 100% от действующей дневной ставки пособия (14,89 евро в день, приблизительно 446,70 евро в месяц). Больше информации о пособии на трудоспособность на портале кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/ru/content/reforma-trudosposobnosti/posobie-na-trudosposobnost

Скажите, пожалуйста, если зарабатываешь минимальную зарплату, есть ли возможность через Töötukassa пройти какие-либо курсы, бесплатно? Например, повысить знания языков или же курсы по профессии? Если да, то где это можно изучить? В кассе по безработице есть программа «Работай и учись!», в рамках которой оказываются услуги по профилактике безработице для работающих людей, в т.ч. и предлагается обучение.Если ваш уровень владения эстонским языком недостаточен для профессионального развития и ваш доход за прошлый календарный год был ниже 16 764 евро (или средний доход за месяц был ниже 1 397 евро), то вы сможете принять участие в обучении эстонскому языку для получения категории А1 или в обучении, которое готовит к сдачи экзамена на категорию А2 – С1.Если у вас нет специального или прикладного образования или вы в возрасте за 50 лет и ваш доход за прошлый календарный год был ниже 16 764 евро (или средний доход за месяц был ниже 1 397 евро), то вы можете выбрать: Обучение в сфере инфотехнологии и технологии коммуникации (например, ежедневное использование компьютера или же обучение специфических программ, курсы по разработке программного обеспечения и др.)Обучение для рынка труда, которое поддерживает трудоустройство по основным прикладным специальностям в тех сферах, где согласно исследованиям потребности в рабочей силе в ближайшее время будет наблюдаться рост потребности в рабочей силе, и спрос на рабочую силу будет превышать предложение. Со списком специальностей можно ознакомиться на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/preduprezhdenie-bezraboticy/kakoe-obuchenie-podderzhivaetsya Для того чтобы узнать, соответствуете ли Вы условиям программы «Работай и учись!» и какие есть возможности, нужно начать с консультанта по карьере, к которому можно записаться в каждом уездном отделении Кассы по безработице.

У меня один вопрос : какие меры наказания для работодателей / фирм , которые сокращают своих работников и нарушают закон по выплатам при сокращении, нарушают закон по выплатам на протяжении рабочего стажа ? Ведь пока работник работает - он молчит. Если работник начинает задавать вопросы , и требовать выплаты по закону - он оказывается на улице. И самый удобный сейчас повод - COVID. Это вопрос к Трудовой инспекции, трудовое право – их тема.

Я владелица и работник турфирмы, в связи со сложившейся ситуацией, у меня сейчас практически нет работы. Могу я встать на биржу для поиска работы на не полный рабочий день? Есть ли какие-то еще возможности у меня?Если Вы являетесь также членом правления фирмы, то Вы можете зарегистрироваться в качестве безработного, если соответствуете двум условиям:1) не получаете за свою деятельность в качестве члена правления оплату и2) у Вас есть право на страховое возмещение по безработице (Ваш страховой стаж составляет не менее 12 месяцев за последние 3 года, и Ваши трудовые отношения не были закончены по собственному желанию, по вине работника или по соглашению сторон).Если одно из условий не выполнено, то член правления не может зарегистрироваться в качестве безработного. Для кассы по безработице не имеет значения, ведет ли коммерческое товарищество деятельность или нет, мы смотрим только данные, касающиеся самого человека, который желает зарегистрироваться в качестве безработного. То есть сначала мы смотрим в Коммерческом регистре, получает ли член правления плату за свою деятельность, и потом в Регистре трудовых отношений, работал ли человек по трудовому договору (или другому обязательственно-правовому договору, который дает право на страховое возмещение) и достаточно ли у него страхового стажа. В этом случае, если Вы являетесь членом правления и работали в своей фирме по трудовому договору и сократили себя, и если Вы соответствуете двум вышеприведенным условиям, то у Вас есть право и на статус безработного, и на страховое возмещение по безработице.

Борьба с зарплатой в конверте: кто принял закон , что отвечает и работник ? Какой нормальный человек хочет получать зарплату в конверте ? А если работник не согласен - на улицу .Темой зарплат в конверте занимается Налогово-Таможенный департамент.

Как определяется коэффициент нетрудоспособности человека? Насколько правильно выплачивается пенсия по нетрудоспособности? Ведь очень многие получают, как дополнительный заработок и работают в полную силу. Сколько денег теряет государство. А тот, кто не знает, как доработать до пенсии, получить ее не может?С 2016 года в результате реформы трудоспособности Касса по безработице оценивает насколько человек трудоспособен и какую работу он может выполнять. Человек признается трудоспособным, когда состояние его здоровья не препятствуют выполнению работы. Частичная трудоспособность у человека тогда, когда выполнение работы частично нарушено по причине состояния здоровья человека и вытекающих из него причин. Отсутствие трудоспособности определяется тогда, когда человек не может выполнять работу по причине своего состояния здоровья и вытекающих из него причин. Также в результате реформы не выплачиваются пенсии по нетрудоспособности, а Касса по безработице выплачивает пособие на трудоспособность. Человек с пониженной трудоспособностью является полноправным участником рынка труда и может работать. Пособие на трудоспособность не является дополнительным заработком, это пособие направлено на то, чтобы человек, исходя из особенностей состояния своего здоровья, мог поддерживать свою трудоспособность. Если доход за месяц, предшествующий получению пособия на трудоспособность, превысит 90-кратный размер действующей дневной ставки, то размер пособия пересчитывается и уменьшается. Пример расчета приведен на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/reforma-trudosposobnosti/razmer-posobiya-na-trudosposobnost-i-perehodnyy-period