Онлайн или за партой: как начнется учебный год в таллиннских школах? Отвечает вице-мэр Белобровцев

"По состоянию на конец июля, все идет по плану: рассчитываем, что в сентябре, как обычно, начнется новый учебный год, школьники пойдут в школу, как это было всегда", — заверил Белобровцев.

"Поменять этот план мы готовы только в случае, если придет так называемая ”вторая волна”, то есть если число новых заражений вирусом COVID-19 будет велико, — продолжает он. — Естественно, в первую очередь мы обратимся за мнением к Департаменту здоровья, чтобы узнать, какие рекомендации они могут дать.

На данный момент ситуация выглядит вполне оптимистично. Впрочем, город все равно разрабатывает особый план действий наших учреждений на непредвиденный случай, упомянутый выше. Однако мы все надеемся, что этот план не понадобится и никакой ”второй волны” не будет. Во многом это зависит от всех нас — насколько ответственно мы себя ведем, соблюдаем правила гигиены, рекомендации Департамента здоровья, а также помним о том, что вирус пока никуда не исчез".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!