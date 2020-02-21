21.02.2020, 13:42
ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ: Керсти Кальюлайд вручает государственные награды
Сегодня президент Эстонии в литейном цеху Ноблесснера в Таллинне вручает государственные награды.
Сегодня президент Эстонии в литейном цеху Ноблесснера в Таллинне вручает государственные награды.
В преддверии годовщины Эстонской Республики президент вручает государственные знаки отличия 114 людям, чья преданность своей работе и обществу делает жизнь в Эстонии лучше.
Список представленных к награде можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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